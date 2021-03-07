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У Міннеаполісі на місці загибелі Джорджа Флойда застрелили людину

Автор: РБК-Україна

В американському місті Міннеаполіс сталася стрілянина на місці загибелі чорношкірого чоловіка Джорджа Флойда. В результаті інциденту загинула одна людина.

Про це повідомляє телеканал CNN.

Згідно з даними, отриманими від представників правоохоронних органів штату, в місті Міннеаполісі, на місці загибелі Флойда сталася перепалка між двома особами.

В ході сварки один з її учасників відкрив вогонь по іншому з вогнепальної зброї. Потерпілий був доставлений в госпіталь, де незабаром помер від отриманого поранення.

Хто був учасниками інциденту не розкривається. Поліція почала розслідування обставин події.

При цьому в поліції заявили, що стрілець не був ідентифікований і не затриманий. Правоохоронці просять громадськість про допомогу у виявленні автомобіля для втечі, який описується як світлий Suburban з вогнепальними ушкодженнями.

Нагадаємо, афроамериканець Флойд помер при затриманні 25 травня 2020 року. Четверо поліцейських, причетних до затримання, були звільнені, а одному з них висунули звинувачення в ненавмисному вбивстві. Загибель Флойда викликала хвилю протестів проти свавілля поліції по всій країні, яка переросла в безлади.

Раніше повідомлялося, раніше у Флориді агенти ФБР хотіли провести обшук в одному з будинків у місті Санрайз в рамках розслідування справи про дитячої порнографії. Підозрюваний по справі відкрив вогонь по агентах ФБР, в результаті чого двоє загинули і ще кілька отримали поранення.

Крім того, у місті Хай-Пойнт, штату Північна Кароліна, чоловік відкрив стрілянину по правоохоронців, які патрулювали вулицю. В результаті події постраждали троє поліцейських.

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Новини України Сполучені Штати АмерикиСтрільба
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