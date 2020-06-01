В Миннеаполисе автоцистерна въехала в толпу протестующих

В Миннеаполисе автоцистерна проехала через толпу протестующих, которые вышли на улицу города после убийства полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда. Водитель получил травмы и находится в больнице.

Об этом сообщает местный телеканал KSTP.

На видео видно, как протестующие сначала находятся по середине дороги, а затем участники акции протеста разбегаются в стороны из-за того, что на них ехал грузовик.

После того, как автоцистерна прекратила движение и остановилась, демонстранты окружили ее, пытаясь проникнуть внутрь.

Как сообщили в полиции, водитель был задержан. Он пострадал и был госпитализирован в больницу с травмами, которые не представляют угрозы для жизни.

"Он находится под арестом", - сообщили правоохранители.

По информации полиции, никто из участников демонстрации сбит грузовиком не был.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.

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Президент США Дональд Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядкам и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.

Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников "Антифа" во время беспорядков в США.