У Міннеаполісі автоцистерна в'їхала у натовп протестувальників

В Міннеаполісі автоцистерна проїхала через натовп протестувальників, які вийшли на вулицю міста після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Водій отримав травми і перебуває в лікарні.

Про це повідомляє місцевий телеканал KSTP.

На відео видно, як протестуючі спочатку знаходяться по середині дороги, а потім учасники акції протесту розбігаються в сторони з-за того, що на них їхала вантажівка.

Після того, як автоцистерна припинила рух і зупинилася, демонстранти оточили її, намагаючись проникнути всередину.

Як повідомили в поліції, водій був затриманий. Він постраждав і був госпіталізований в лікарню з травмами, які не становлять загрози для життя.

"Він перебуває під арештом", - повідомили правоохоронці.

За інформацією поліції, ніхто з учасників демонстрації збитий вантажівкою не був.

Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які переросли в масові заворушення.

Влада понад 40 американських міст у 22 штатах ввела комендантську годину через масові заворушення.

Президент США Дональд Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнає рух "Антифа" терористичною організацією.

Також повідомлялося, що більш 50 антитерористичних груп ФБР будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" під час заворушень в США.