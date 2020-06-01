У Міннеаполісі автоцистерна в'їхала у натовп протестувальників

Водій вантажівки постраждав і був госпіталізований
В Міннеаполісі автоцистерна проїхала через натовп протестувальників, які вийшли на вулицю міста після вбивства поліцейськими афроамериканця Джорджа Флойда. Водій отримав травми і перебуває в лікарні.
Про це повідомляє місцевий телеканал KSTP.
На відео видно, як протестуючі спочатку знаходяться по середині дороги, а потім учасники акції протесту розбігаються в сторони з-за того, що на них їхала вантажівка.
Після того, як автоцистерна припинила рух і зупинилася, демонстранти оточили її, намагаючись проникнути всередину.
Як повідомили в поліції, водій був затриманий. Він постраждав і був госпіталізований в лікарню з травмами, які не становлять загрози для життя.
"Він перебуває під арештом", - повідомили правоохоронці.
За інформацією поліції, ніхто з учасників демонстрації збитий вантажівкою не був.
Нагадаємо, 25 травня в Міннеаполісі при затриманні поліцейськими загинув афроамериканець Джордж Флойд. Після цього у багатьох американських містах пройшли акції протесту, які переросли в масові заворушення.
Влада понад 40 американських міст у 22 штатах ввела комендантську годину через масові заворушення.
Президент США Дональд Трамп звинувачує учасників руху "Антифа" в підбурюванні до масових заворушень і заявив, що влада США визнає рух "Антифа" терористичною організацією.
Також повідомлялося, що більш 50 антитерористичних груп ФБР будуть розслідувати насильство учасників "Антифа" під час заворушень в США.
Автор: Надія Собенко