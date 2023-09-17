Мінна безпека в Україні. ДСНС нагадали основні правила безпеки

Внаслідок війни з Росією, у фронтових регіонах залишається високою мінна небезпека.

За даними рятувальників, у населених пунктах, де велися бойові дії, сапери ДСНС щодня вилучають велику кількість вибухонебезпечних предметів. Тож дорослим і дітям варто знати, як себе поводити, щоб не постраждати. Також важливо вміти розрізняти небезпечні предмети в кущах, траві, на землі. У зв'язку з цим цивільних закликають:

уникати невідомих й неперевірених ґрунтових доріг;

не чіпляти будь-які підозрілі предмети;

не відвідувати ліси, лісосмуги, поля, заплави річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точились бої, або ж які перебували під окупацією.

"Якщо ви побачили міну, наближатись до неї вкрай небезпечно! Одразу повідомляйте про знахідку за номером 101", - додали в ДСНС.

Нагадаємо, що в Україні запустили сайт "Все про мінну безпеку", який призначений для дітей, батьків та вчителів. На ньому можна отримати інформацію про правила безпеки та дію вибухових предметів.

Раніше в селі Руська Лозова Харківського району 73-річний чоловік підірвався на вибухонебезпечному предметі.

До того під Харковом тракторист підірвався на протитанковій міні й дістав поранення середньої тяжкості.

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