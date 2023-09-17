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Минная безопасность в Украине. ГСЧС напомнили основные правила безопасности

Фото: в Украине до сих пор сохраняется повышенная минная опасность (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Вторжение России на территории Украины повлекло немало негативных последствий, которые влияют и, к сожалению, еще достаточно долгое время будут влиять на повседневную жизнь жителей Украины. Одной из основных проблем сейчас остается заминированность украинских территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы чрезвычайных ситуаций.

Вследствие войны с Россией, во фронтовых регионах остается высокой минная опасность.

По данным спасателей, в населенных пунктах, где велись боевые действия, саперы ГСЧС ежедневно изымают большое количество взрывоопасных предметов. Поэтому взрослым и детям следует знать, как себя вести, чтобы не пострадать. Также важно уметь различать опасные предметы в кустах, траве, на земле. В связи с этим гражданских призывают:

  • избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог;
  • не цеплять любые подозрительные предметы;
  • не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или же которые находились под оккупацией.
 

"Если вы увидели мину, приближаться к ней крайне опасно! Сразу сообщайте о находке по номеру 101", - добавили в ГСЧС.

Напомним, что в Украине запустили сайт "Все о минной безопасности", предназначенный для детей, родителей и учителей. На нем можно получить информацию о правилах безопасности и взрывных предметах.

Ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете.

К тому же под Харьковом тракторист взорвался на противотанковой мини и получил ранение средней тяжести.

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