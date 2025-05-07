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Мінлива погода 7 травня: синоптики попередили, що чекає Україну

Україна, Середа 07 травня 2025 07:00
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Мінлива погода 7 травня: синоптики попередили, що чекає Україну Фото: в "Укргідрометцентрі" дали прогноз на сьогодні в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 7 травня, в Україні прогнозують нестійку різноманітну погоду. Ймовірні дощі, грози та до 25° тепла.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

7 травня в Україні прогнозуємо нестійку різноманітну по території погоду. Атмосферний тиск зазнаватиме коливань: у більшості областей вночі знижуватиметься, а вдень підвищуватиметься, особливо відчутно в західних і північних областях.

Хмарно з проясненнями. Короткочасні дощі, на півдні та південному сході країни вдень місцями грози; лише вночі у Приазов'ї та Криму, вдень у більшості західних та північних областей без опадів.

Вітер північно-східний (у південній та східній частинах південно-західний), 5-10 м/с.

Температура у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; на решті території вночі 8-13°, вдень 17-22°, на південному сході країни до 25°.

Погода в Києві

Хмарно з проясненнями. Вночі короткочасний дощ, вдень без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 13-18°; у Києві вночі 7-9° тепла, вдень 15-17°.
Мінлива погода 7 травня: синоптики попередили, що чекає УкраїнуПогода в Україні 7 травня (facebook.com/UkrHMC)

Прогноз погоди в Україні

Протягом усього робочого тижня в Україні утримається прохолодна погода. Очікуються дощі з грозами, нічна температура залишатиметься плюсовою, але низькою, а вдень стовпчики термометрів не перевищать +23 градусів.

Синоптики заздалегідь попереджали про похолодання, тож воно не стало несподіванкою.

Більше про погодні умови на цьому тижні - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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