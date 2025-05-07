Переменчивая погода 7 мая: синоптики предупредили, что ждет Украину

Сегодня, 7 мая, в Украине прогнозируют неустойчивую разнообразную погоду. Вероятны дожди, грозы и до 25° тепла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Укргидрометцентр ".

7 мая в Украине прогнозируем неустойчивую разнообразную по территории погоду. Атмосферное давление будет испытывать колебания: в большинстве областей ночью будет снижаться, а днем повышаться, особенно ощутимо в западных и северных областях.

Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди, на юге и юго-востоке страны днем местами грозы; только ночью в Приазовье и Крыму, днем в большинстве западных и северных областей без осадков.

Ветер северо-восточный (в южной и восточной частях юго-западный), 5-10 м/с.

Температура в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; на остальной территории ночью 8-13°, днем 17-22°, на юго-востоке страны до 25°.

Погода в Киеве

Облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь, днем без осадков.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°; в Киеве ночью 7-9° тепла, днем 15-17°.

Погода в Украине 7 мая (facebook.com/UkrHMC)