Мінлива хмарність та короткочасні дощі: прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні

Вночі температура повітря в межах від +16° до +18°, а вдень очікується від +24° до +26°.

За даними синоптиків, сьогодні вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

При цьому на півдні температура може досягнути +29°...33°. Спостерігається високий ризик грози.

У західній та центральній частині України очікується від +24° до 27°, на Заході - мінлива хмарність, а в центральних областях - ще й короткочасні зливи.

На сході прогнозується в середньому від +25° до +27° із мінливою хмарністю.

Фото: погода в Україні 10 серпня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві

Сьогодні в столиці очікується мінлива хмарність та короткочасні зливи. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі склала від +16° до +18°, а вдень підніметься до +24°...+26°.