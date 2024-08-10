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Переменная облачность и кратковременные дожди: прогноз погоды на сегодня

Фото: сегодня в Украине переменная облачность и кратковременные дожди (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Сегодня в Украине ожидается теплая погода. Однако синоптики прогнозируют переменную облачность и кратковременные дожди, местами с грозами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Ночью температура воздуха от +16° до +18°, днем ожидается от +24° до +26°.

По данным синоптиков, сегодня ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

При этом на юге температура может достигнуть +29...33°. Наблюдается высокий риск гроз.

В западной и центральной части Украины ожидается от +24 до 27°, на Западе - переменная облачность, а в центральных областях - еще и кратковременные ливни.

На востоке прогнозируется в среднем от +25 до +27 с переменной облачностью.

Фото: погода в Украине 10 августа (meteo.gov.ua)

Погода в Киеве

Сегодня в столице ожидается переменная облачность и кратковременные ливни. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составила от +16° до +18°, а днем ​​поднимется до +24°…+26°.

Напомним, погоду в августе синоптики характеризовали как стабильную и засушливую. Температура в последний месяц лета может колебаться в среднем от +12° до +29°.

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