Мінлива хмарність, місцями прогріє до +25: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)

Сьогодні, 9 квітня, очікується мінлива хмарність, втім, місцями повітря прогріється до +25.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура: на заході коливатиметься від +5 до +10 вночі й від +21 до +24 вдень;

на півночі коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень;

на півдні коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +18 до +24 вдень;

на сході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +22 до +24 вдень. Фото: погода на 9 квітня (facebook.com/UkrHMC) Погода в Києві та області "Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба. Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +6 до +11, а вдень від +20 до +25. У Києві вночі близько 10, а вдень від +22 до +24.