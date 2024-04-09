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Мінлива хмарність, місцями прогріє до +25: погода на сьогодні

Вівторок 09 квітня 2024 07:00
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Мінлива хмарність, місцями прогріє до +25: погода на сьогодні Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 9 квітня, очікується мінлива хмарність, втім, місцями повітря прогріється до +25.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від +5 до +10 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півночі коливатиметься від +8 до +11 вночі й від +21 до +24 вдень;
  • на півдні коливатиметься від +7 до +11 вночі й від +18 до +24 вдень;
  • на сході коливатиметься від +6 до +9 вночі й від +22 до +24 вдень.

Мінлива хмарність, місцями прогріє до +25: погода на сьогодні

Фото: погода на 9 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с", - пише пресслужба.

Очікується, що температура в Київській області очікується вночі від +6 до +11, а вдень від +20 до +25. У Києві вночі близько 10, а вдень від +22 до +24.

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