Переменная облачность, местами прогреет до +25: погода на сегодня
Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Сегодня, 9 апреля, ожидается переменная облачность, впрочем, местами воздух прогреется до +25.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Температура:
- на западе будет колебаться от +5 до +10 ночью и от +21 до +24 днем;
- на севере будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +21 до +24 днем;
- на юге будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +18 до +24 днем;
- на востоке будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +22 до +24 днем.
Фото: погода на 9 апреля (facebook.com/UkrHMC)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +6 до +11, а днем от +20 до +25. В Киеве ночью около 10, а днем от +22 до +24.
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