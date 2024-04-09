ua en ru
Вт, 09 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Переменная облачность, местами прогреет до +25: погода на сегодня

Вторник 09 апреля 2024 07:00
UA EN RU
Переменная облачность, местами прогреет до +25: погода на сегодня Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 9 апреля, ожидается переменная облачность, впрочем, местами воздух прогреется до +25.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура:

  • на западе будет колебаться от +5 до +10 ночью и от +21 до +24 днем;
  • на севере будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +21 до +24 днем;
  • на юге будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +18 до +24 днем;
  • на востоке будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +22 до +24 днем.

Переменная облачность, местами прогреет до +25: погода на сегодня

Фото: погода на 9 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве и области

"Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.

Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +6 до +11, а днем от +20 до +25. В Киеве ночью около 10, а днем от +22 до +24.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
ISW фиксирует продвижение россиян на нескольких направлениях фронта: карты боев
DAILY
Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Слишком близко к границе. Почему РФ вцепилась в Харьков и станет ли Patriot панацеей от атак