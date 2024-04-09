Переменная облачность, местами прогреет до +25: погода на сегодня

Фото: погода на сегодня (Виталий Носач, РБК-Украина)

Сегодня, 9 апреля, ожидается переменная облачность, впрочем, местами воздух прогреется до +25.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр .

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура: на западе будет колебаться от +5 до +10 ночью и от +21 до +24 днем;

на севере будет колебаться от +8 до +11 ночью и от +21 до +24 днем;

на юге будет колебаться от +7 до +11 ночью и от +18 до +24 днем;

на востоке будет колебаться от +6 до +9 ночью и от +22 до +24 днем. Фото: погода на 9 апреля (facebook.com/UkrHMC) Погода в Киеве и области "Переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба. Ожидается, что температура в Киевской области ожидается ночью от +6 до +11, а днем от +20 до +25. В Киеве ночью около 10, а днем от +22 до +24.