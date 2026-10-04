Мінлива хмарність і до +19: якою буде погода в Україні сьогодні

Нагадаємо, раніше синоптики поділилися кліматичними особливостями жовтня в Україні - "традиційними" показниками та попереднім прогнозом на другий місяць осені 2026 року.

Ми також розповідали, як визначають зміну сезону експерти УкрГМЦ.