Переменная облачность и до +19: какой будет погода в Украине сегодня

Погода в Украине

Сегодня в Украине ожидается переменная облачность, без осадков.

В западных, северных и областных областях утром местами туман.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура днем 14-19°, в восточных областях 11-16° тепла. Ночью в Украине, кроме юга, на поверхности грунта заморозка 0-3°.

Фото: какой будет погода в Украине 4 октября (инфографика РБК-Украина)

Погода в Киеве

В Киеве и области сегодня ожидается переменная облачность, без осадков.

По области утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура по области днем 14-19 ° тепла, в Киеве 16-18 °. Ночью на поверхности грунта заморозка 0-3°.