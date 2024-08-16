Хмарно та місцями до +34: прогноз погоди в Україні на сьогодні

Погода в Україні

За даними синоптиків, по Україні прогнозується вітер змінних напрямків, швидкістю 3-8 м/с.

Температура у південно-західній частині України та на Херсонщині вночі від +15 до +20°. У решті областей +10°...+15°.

Вдень у переважній більшості областей очікується від +24° до +29°.

За даними синоптиків, у Карпатах температура повітря складе вдень від +18° до +23°. У південно-західній частині України та на Херсонщині - +29°...34°.

Погода в Києві та області

У Київській області температура повітря вночі +10°...+15°, а вдень стовпчики термометра коливатимуться від +24° до +29°.

Нічна температура в столиці в межах від +13° до +15°. День у Києві обіцяє бути теплим, повітря прогріється від +26° до +28°.

Фото: погода в Україні 16 серпня (meteo.gov.ua)