Облачно и местами до +34: прогноз погоды в Украине на сегодня

Погода в Украине

По данным синоптиков, по Украине прогнозируется ветер переменных направлений, скоростью 3-8 м/с.

Температура в юго-западной части Украины и Херсонской области ночью от +15 до +20°. В остальных областях +10°...+15°.

Днем в большинстве областей ожидается от +24° до +29°.

По данным синоптиков, в Карпатах температура воздуха составит днем от +18 до +23. В юго-западной части Украины и в Херсонской области - +29°...34°.

Погода в Киеве и области

В Киевской области температура воздуха ночью +10...+15°, а днем столбики термометра будут колебаться от +24° до +29°.

Ночная температура в столице в пределах от +13° до +15°. День в Киеве обещает быть теплым, воздух прогреется от +26° до +28°.

Фото: погода в Украине 16 августа (meteo.gov.ua)