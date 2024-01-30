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Мінлива хмарність, але без опадів. Місцями прогріє до +7: погода на сьогодні

Фото: погода на сьогодні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Сьогодні, 30 січня, по усій Україні очікується мінлива хмарність, втім, без опадів. На Прикарпатті й Волині прогріє до +7.

"Мінлива хмарність. Без опадів. На дорогах західних, більшості північних та північно-східних областей місцями ожеледиця", - пише пресслужба.

Зазначається, що вітер південно-західний, західний, 3-8 м/с.

Температура:

  • на заході коливатиметься від -7 до -2 вночі й від +1 до +7 вдень;
  • на півночі коливатиметься від -4 до -9 вночі й від 0 до +3 вдень;
  • на півдні коливатиметься від -2 до -4 вночі й від +2 до +4 вдень;
  • на сході коливатиметься від -2 до -7 вночі й від 0 до +1 вдень.

Фото: погода на 30 січня (meteo.gov.ua)

Погода в Києві та області

"Мінлива хмарність, без опадів. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 3-8 м/с.", - пише пресслужба.

Температура в області вночі -8 - -3, а вдень від -1 до +4. У Києві тим часом від -6 до -4, а вдень близько від +1 до +3.

Сніголавинна ситуація

Помірна сніголавинна небезпека очікується 29-30 січня на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей.

Фото: Сніголавинна ситуація 30 січня (facebook.com/lavyny.official)

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