Облачно с прояснениями, без осадков. Местами прогреет до +7: погода на сегодня

Сегодня, 30 января, по всей Украине ожидается переменная облачность, впрочем, без осадков. На Прикарпатье и Волыни прогреет до +7.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на украинский гидрометеорологический центр.
"Переменная облачность. Без осадков. На дорогах западных, большинства северных и северо-восточных областей местами гололедица", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что ветер юго-западный, западный, 3-8 м/с.
Температура:
Фото: погода на 30 января (meteo.gov.ua)
Погода в Киеве и области
"Переменная облачность, без осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 3-8 м/с", - пишет пресс-служба.
Температура в области ночью -8 - -3, а днем от -1 до +4. В Киеве тем временем от -6 до -4, а днем около от +1 до +3.
Снеголавинная ситуация
Умеренная снеголавинная опасность ожидается 29-30 января на высокогорье Закарпатской и Ивано-Франковской областей.
Фото: Снежная ситуация 30 января (facebook.com/lavyny.official)
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