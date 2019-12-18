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В Минкультуры заявили, что Верховный суд не разрешал УПЦ МП оставить название

Новости » Политика     18.12.2019 - 12:59
В Минкультуры заявили, что Верховный суд не разрешал УПЦ МП оставить название
Фото: предстоятель УПЦ Московского патриархата Онуфрий (news.church.ua)

Ранее появилась информация, что церковь может не менять названия

В Министерстве культуры, молодежи и спорта Украины заявили, что Верховный суд не разрешал Украинской православной церкви московского патриархата оставить нынешнее название. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Как сообщается, в производстве Окружного административного суда города Киева находится иск УПЦ МП к Минкультуры, который требует:

  • признать противоправным и отменить приказ Минкультуры № 37 от 25.01.2019 "Об утверждении религиоведческой экспертизы по установлению перечня религиозных организаций (объединений), которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозные организации";
  • признать противоправным действия Минкультуры относительно размещения 26.01.2019 на официальном сайте Минкультуры и через официальное издание "Урядовий кур'єр" перечня религиозных организаций, которые подпадают под действие норм части седьмой и восьмой статьи 12 Закона Украины "О свободе совести и религиозные организации";
  • обязать Минкультуры немедленно отозвать публикацию, размещенную 26.01.2019 на официальном сайте Минкультуры и через официальное издание "Урядовий кур'єр".

Суд удовлетворил ходатайство. Минкультуры подало встречный апелляционный иск, который был оставлен без удовлетворения.

Также в министерстве отметили, что по состоянию на 17 декабря ОАСК не переходил к решению дела по сути.

"Таким образом, Верховный Суд не выносил определения, которое бы позволило Украинской православной церкви московского патриархата не менять свое название", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее появилась информация, что Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить название. Информация об этом была опубликована в Едином реестре.

Также РБК-Украина писало, что в июле Шестой апелляционный административный суд отказал Минкульту в разблокировании процесса переименования УПЦ Московского патриархата.

Как писало РБК-Украина, 26 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь.

В январе был опубликован список церквей, которые попали под закон о переименовании. В частности, религиоведческая экспертиза установила необходимость переименования:

  • Русская Истинно-Православная Церковь (РИПЦ);
  • Русская Старообрядческая Церковь (Беспоповское согласие), другое название - Древлеправославная Поморская Церковь (ДПЦ);
  • Украинская Православная Церковь (в единстве с Русской Православной Церковью (УПЦ);
  • Русская Древлеправославная Церковь (РДЦ Новозыбковское согласие);
  • Русская Православная Старообрядческая Церковь (РПСЦ).
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название Путь к признанию: чего за год добилась Православная церковь Украины
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