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В Мінкультури заявили, що Верховний суд не дозволяв УПЦ МП залишити назву

Новини » Політика     18.12.2019 - 12:59
В Мінкультури заявили, що Верховний суд не дозволяв УПЦ МП залишити назву
Фото: предстоятель УПЦ Московського патріархату Онуфрій (news.church.ua)

Раніше з'явилася інформація, що церква може не змінювати назву

У Міністерстві культури, молоді та спорту України заявили, що Верховний суд не дозволяв Українській православній церкві московського патріархату залишити нинішню назву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міністерства.

Як повідомляється, у провадженні Окружного адміністративного суду міста Києва знаходиться позов УПЦ МП до Мінкультури, який вимагає:

  • визнати протиправним та скасувати наказ Мінкультури № 37 від 25.01.2019 "Про затвердження релігієзнавчої експертизи по встановленню переліку релігійних організацій (об'єднань), які підпадають під дію норм частини сьомої і частини восьмої статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації";
  • визнати протиправними дії Мінкультури щодо розміщення 26.01.2019 на офіційному сайті Мінкультури і через офіційне видання "Урядовий кур'єр" переліку релігійних організацій, які підпадають під дію норм частини сьомої і частини восьмої статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації";
  • зобов'язати Мінкультури негайно відкликати публікацію, розміщену 26.01.2019 на офіційному сайті Мінкультури і через офіційне видання "Урядовий кур'єр".

Суд задовольнив клопотання. Мінкультури подало зустрічний апеляційний позов, який був залишений без задоволення.

Також в міністерстві зазначили, що станом на 17 грудня ОАСК не переходив до вирішення справи по суті.

"Таким чином, Верховний Суд не виносив визначення, який би дозволив Українській православній церкві московського патріархату не міняти свою назву", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше з'явилася інформація, що Верховний суд України дозволив Української православної церкви (УПЦ) Московського патріархату зберегти назву. Інформація про це була опублікована в Єдиному реєстрі.

Також РБК-Україна писало, що в липні Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив Мінкульту в розблокуванні процесу перейменувати УПЦ Московського патріархату.

Як повідомляло РБК-Україна, 26 грудня 2018 року набув чинності закон, що зобов'язує Українську православну церкву Московського патріархату перейменуватися в Російську православну церкву.

У січні був опублікований список церков, які потрапили під закон про перейменування. Зокрема, релігієзнавча експертиза встановила необхідність перейменування:

  • Російська Істинно-Православна Церква (РІПЦ);
  • Російська Старообрядницька Церква, інша назва - Древлеправославна Поморська Церква (ДПЦ);
  • Українська Православна Церква (в єдності з Російською Православною Церквою (УПЦ);
  • Російська Древлеправославна Церква (РДЦ Новозибківська згода);
  • Російська Православна Старообрядницька Церква (РПСЦ).
Верховний суд дозволив УПЦ Московського патріархату зберегти назву Шлях до визнання: чого за рік досягнула Православна церква України
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