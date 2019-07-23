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Суд отказал Минкульту в разблокировании переименования УПЦ

Новости » Общество    23.07.2019 - 19:00
Суд отказал Минкульту в разблокировании переименования УПЦ
Фото: предстоятель УПЦ МП Онуфрий (president.gov.ua)

Суд оставил без изменений решение Окружного админсуда Киева, которым был заблокирован процесс переименования

Шестой апелляционный административный суд отказал Министерству культуры в разблокировании процесса переименования Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом сообщает юридический отдел УПЦ МП.

Так, 22 июля в Шестом апелляционном административном суде состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе Минкульта на постановление Окружного административного суда Киева, согласно которому удовлетворено заявление УПЦ и запрещено субъектам государственной регистрации проводить любые регистрационные действия в отношении сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, относительно "Киевской Митрополии, монастырей, духовных семинарий, епархий, входящих в религиозного объединения Украинской православной церкви".

"Шестым апелляционным административным судом постановлением от 22 июля 2019 года было отказано в удовлетворении апелляционной жалобы Министерства культуры Украины и оставлено без изменений решение суда первой инстанции об обеспечении иска", - говорится в сообщении УПЦ.

Напомним, 22 апреля Окружной административный суд города Киева остановил процесс переименования Украинской православной церкви (УПЦ), которая обязана была внести изменения в свое официальное название и подать соответствующие изменения в свой устав.

Отметим, 29 марта 2019 Окружной админсуд открыл производство по иску УПЦ МП против Министерства культуры об отмене приказа о внесении изменений в устав церквей, который предусматривает переименование этой церкви.

Как писало РБК-Украина ранее, 26 декабря 2018 года вступил в силу закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) переименоваться в Русскую православную церковь.

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