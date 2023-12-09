У Мінкульті підрахували збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ

За даними Мінкульту, найбільше росіянами пошкоджено чи знищено клубні заклади. Це 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Загалом, як вказано, постраждали:

клубні заклади - 864;

бібліотеки - 613;

заклади мистецької освіти - 136;

музеї та галереї - 106;

театри, кінотеатри та філармонії -31.

Пошкоджень і руйнувань також зазнали об’єкти культурної інфраструктури у 266 територіальних громадах. Це 18,1% від загальної кількості територіальних громад України.

Найбільше у Донецькій - 83%, Сумській - 53%, Харківській - 52% областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що застосунок Lookout, який використовують люди з порушеннями зору, тепер доступний і українською мовою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні сайти державних органів будуть більш доступними для людей з порушенням зору, слуху чи моторики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні спростили процедуру оформлення інвалідності для військових.

Також ми писали, що Верховна рада ухвалила законопроект, який розширює перелік людей з інвалідністю в Україні.

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