Застосунок Lookout для людей з порушенням зору отримав українську мову
Застосунок Lookout, який використовують люди з порушеннями зору, тепер доступний і українською мовою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.
Додаток "Lookout", що працює на базі штучного інтелекту і допомагає людям із вадами зору легше виконувати щоденні завдання, компанія "Google" випустила ще у 2018 році.
Проте 6 вересня в офіційному блозі компанії з’явилося повідомлення про реліз українськомовної версії застосунку.
Зараз українська локалізація дає користувачам застосувати один із трьох режимів:
- "Текст",
- "Документи",
- "Вивчення об’єктів навколо".
Режим тексту (увімкнений в додатку за замовчуванням) найкраще підійде, коли користувачу потрібно озвучити невелику кількість тексту. У цьому режимі можна сортувати пошту або розпізнавати вказівники й вивіски.
Розробники попереджають: якщо текст не вдається чітко розпізнати, можна змінити орієнтацію екрана з горизонтальної на вертикальну (або навпаки) чи наблизити або віддалити текст.
Режим документа дозволяє озвучувати цілі сторінки з надрукованим або рукописним текстом.
Режим дослідження завдяки камері дозволяє ідентифікувати обʼєкти довкола, що може бути особливо корисним, якщо людина з вадами зору опинилася в незнайомому місці.
Цей режим наразі перебуває на етапі бета-тестування, тому працює менш точно, ніж інші.
Загалом, за даними МОЗ, додаток "Lookout" доступний 24 мовами.
Найповніший функціонал має англомовна версія - її користувачі, наприклад, можуть завдяки смартфону розпізнавати номінал банкнот, зчитувати штрих-коди пакування харчових продуктів або графічні зображення.
Найкраще застосунок працює на пристроях, які мають понад два гігабайти оперативної пам’яті з операційною системою Android 6.0 і новішими її версіями.
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