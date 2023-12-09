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У Мінкульті підрахували збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ

Субота 09 грудня 2023 06:45
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У Мінкульті підрахували збитки музеїв та театрів через вторгнення РФ Фото: Одеський художній музей (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні станом на 25 листопада 2023 року було пошкоджено 1750 об'єктів культури. Найбільше з них постраждали в Донецькій та Харківській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінкульт.

За даними Мінкульту, найбільше росіянами пошкоджено чи знищено клубні заклади. Це 49% від загальної кількості закладів культурної інфраструктури, які зазнали збитків.

Загалом, як вказано, постраждали:

  • клубні заклади - 864;
  • бібліотеки - 613;
  • заклади мистецької освіти - 136;
  • музеї та галереї - 106;
  • театри, кінотеатри та філармонії -31.

Пошкоджень і руйнувань також зазнали об’єкти культурної інфраструктури у 266 територіальних громадах. Це 18,1% від загальної кількості територіальних громад України.

Найбільше у Донецькій - 83%, Сумській - 53%, Харківській - 52% областях.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що застосунок Lookout, який використовують люди з порушеннями зору, тепер доступний і українською мовою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні сайти державних органів будуть більш доступними для людей з порушенням зору, слуху чи моторики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні спростили процедуру оформлення інвалідності для військових.

Також ми писали, що Верховна рада ухвалила законопроект, який розширює перелік людей з інвалідністю в Україні.

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