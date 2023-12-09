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В Минкульте подсчитали убытки музеев и театров из-за вторжения РФ

Суббота 09 декабря 2023 06:45
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В Минкульте подсчитали убытки музеев и театров из-за вторжения РФ Фото: Одесский художественный музей (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине по состоянию на 25 ноября 2023 было повреждено 1750 объектов культуры. Больше всего из них пострадали в Донецкой и Харьковской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минкульт.

По данным Минкульта, больше всего россиянами повреждены или уничтожены клубные заведения. Это 49% от общего количества учреждений культурной инфраструктуры, понесших убытки.

В общем, как указано, пострадали:

  • клубные заведения – 864;
  • библиотеки – 613;
  • заведения художественного образования – 136;
  • музеи и галереи – 106;
  • театры, кинотеатры и филармонии –31.

Повреждения и разрушения также получили объекты культурной инфраструктуры в 266 территориальных общинах. Это 18,1% от общего количества территориальных общин Украины.

Больше всего в Донецкой – 83%, Сумской – 53%, Харьковской – 52% областях.

Ранее РБК-Украина сообщало, что приложение Lookout, которое используют люди с нарушениями зрения, теперь доступно и на украинском языке.

Напомним, мы сообщали, что в Украине сайты государственных органов будут более доступны для людей с нарушением зрения, слуха или моторики.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине упростили процедуру оформления инвалидности для военных.

Также мы писали, что Верховная рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине.

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