В Минкульте заявили о необходимости "мягкой украинизации"

По его словам, вводить сразу штрафы - это "как поставить телегу впереди лошади". Министр считает, что сами разговоры о штрафах приведут лишь к большему общественному напряжению.

"Следует иметь четкую публичную позицию и ее демонстрировать, аргументировать и убеждать общественное мнение в том, что курс на украинизацию, но мягкую украинизацию - неизменен. Но для начала стоит дать толчок массовой популяризации украинского языка", - заявил Ткаченко.

Он добавил, что в государственной программе, которая сейчас находится на рассмотрении правительства, предлагается сделать бесплатными и понятными для людей онлайн-курсы по изучению украинского языка.

"Если все будет нормально, попробуем запустить их в этом году", - сказал Ткаченко.