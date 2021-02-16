У Мінкульті заявили про необхідність "лагідної українізації"

За його словами, вводити відразу штрафи - це "як поставити віз попереду коня". Міністр вважає, що самі розмови про штрафи призведуть лише до більшого суспільного напруження.

"Слід мати чітку публічну позицію і її демонструвати, аргументувати і переконувати громадську думку в тому, що курс на українізацію, але лагідну українізацію - незмінний. Але для початку варто дати поштовх масової популяризації української мови", - заявив Ткаченко.

Він додав, що у державній програмі, яка зараз знаходиться на розгляді уряду, пропонується зробити безкоштовними і зрозумілими для людей онлайн-курси з вивчення української мови.

"Якщо все буде нормально, спробуємо запустити їх в цьому році", - сказав Ткаченко.