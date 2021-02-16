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У Мінкульті заявили про необхідність "лагідної українізації"

Автор: Ігор Литвиненко

Міністр культури Олександр Ткаченко заявив про необхідність проводити в Україні "лагідну українізацію". У зв'язку з цим він вважає за необхідне відстрочити штрафи за порушення норма мовного закону.

Про це Ткаченко заявив в інтерв'ю BBC Україна.

За його словами, вводити відразу штрафи - це "як поставити віз попереду коня". Міністр вважає, що самі розмови про штрафи призведуть лише до більшого суспільного напруження.

"Слід мати чітку публічну позицію і її демонструвати, аргументувати і переконувати громадську думку в тому, що курс на українізацію, але лагідну українізацію - незмінний. Але для початку варто дати поштовх масової популяризації української мови", - заявив Ткаченко.

Він додав, що у державній програмі, яка зараз знаходиться на розгляді уряду, пропонується зробити безкоштовними і зрозумілими для людей онлайн-курси з вивчення української мови.

"Якщо все буде нормально, спробуємо запустити їх в цьому році", - сказав Ткаченко.

Нагадаємо, в Україні з 16 січня вступила в силу норма про обов'язкове обслуговування українською мовою для всіх закладів сфери послуг.

Очікувалося, що штрафувати за відмову обслуговувати клієнтів українською мовою почнуть у 2022 році.

При цьому РБК-Україна писало, що у Верховну раду подали два законопроекти проти штрафів за порушення "мовного закону".

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Новини України Міністерство культуриОлександр Ткаченкоукраинский язык
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