Минкульт о запрете УПЦ МП: существуют законодательные сложности, но мы найдем решение

Сеть Украинской православной церкви Московского патриархата продвигает российские нарративы во время захватнической войны РФ против Украины. На данный момент вопрос запрета ее деятельности вызывает определенные сложности, но Украина найдет выход из ситуации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

По его словам, проще всего было бы, чтобы представители УПЦ с начала войны проявили свою ответственную позицию патриотов Украины. Однако этого не произошло и были внесены изменения в устав УПЦ МП.

"Как показывают действия СБУ и правоохранителей деятельность в продвижении пророссийских нарративов в Украине осуществляется именно через сеть УПЦ. Поэтому хотя существуют законодательные сложности, связанные с тем, как подойти к этому вопросу (запрета в Украине, - ред.), я думаю, что в результате дискуссии мы такой вариант найдем", - сказал Ткаченко.

Министр культуры добавил, что изменения в устав УПЦ МП дошли до Минкульта. По его словам, там действительно нет административного подчинения РПЦ, однако есть непрерывная духовная связь.

"Что означает эта духовная связь на практике - показывают наши правоохранители на сегодняшний день. К сожалению, все возможности для диалога по поводу того, чтобы такие действия в УПЦ были невозможны, исчерпаны, поэтому правительство и законодатели должны действовать уже другим способом", - добавил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о запрете в Украине религиозных организаций, связанных с центрами влияния в России.

Добавим, что правоохранители продолжают проверять объекты Московского патриархата в Украине. Сегодня были проведены обыски в монастырях в трех областях.

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