Минкульт обновил "черный" список. В него попали еще более 30 российских актеров

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло 32 российских актера в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.
Среди актеров РФ, которые вошли в список:
По состоянию на 3 ноября всего в списке 258 фамилий. Он будет обновляться по мере поступления информации от СБУ о лицах, которые создают угрозу национальной безопасности.
Напомним, Украина ввела санкции против 11 российских артистов, которые посещали оккупированный Крым.
А министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявлял, что в Украине постепенно будет спадать наплыв российских артистов.