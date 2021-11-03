Мінкульт оновив "чорний" список. У нього попали ше понад 30 російських акторів

Міністерство культури та інформаційної політики України за поданням Служби безпеки України (СБУ) внесло 32 російські актори до списку осіб, які загрожують національній безпеці України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства культури та інформаційної політики України.
Серед акторів РФ, які увійшли до списку:
Станом на 3 листопада всього у списку 258 прізвищ. Він оновлюватиметься по мірі надходження інформації від СБУ про осіб, які становлять загрозу національній безпеці.
Нагадаємо, Україна запровадила санкції проти 11 російських артистів, які відвідували окупований Крим.
А міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що в Україні поступово спадатиме наплив російських артистів.