Ткаченко: наплыв российских артистов в Украину постепенно будет спадать
Наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. В случае отдельных попыток российских артистов выступать в Украине, этот вопрос будет урегулирован или с помощью общественности, или на законодательном уровне.
Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
"Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне", - сказал Ткаченко.
При этом он отметил, что пока прямого ответа, как регулировать именно деятельность артистов в законодательной плоскости, нет.
Напомним, министр Ткаченко также заявил, что российское влияние в медиасфере Украины все еще остается. В связи с этим стал актуальным вопрос по поводу создания центров противодействия дезинформации.
По его словам, сейчас в некоторых регионах российские медиа имеют достаточно большие цифры по просмотрам среди украинского населения через различные платформы.