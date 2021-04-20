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Ткаченко: наплыв российских артистов в Украину постепенно будет спадать

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 10:35
Ткаченко: наплыв российских артистов в Украину постепенно будет спадать Фото: Ткаченко считает, что наплыв российских артистов будет спадать (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Сергей Щербина, Милан Лелич, Андрей Василюк

Наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. В случае отдельных попыток российских артистов выступать в Украине, этот вопрос будет урегулирован или с помощью общественности, или на законодательном уровне.

Такое мнение в интервью РБК-Украина выразил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Я считаю, что наплыв российских артистов в Украину невозможен по естественным причинам, и постепенно он будет спадать. И даже если будут отдельные примеры этого приезда, рано или поздно это естественным образом отрегулируется или с помощью общественности, или на законодательном уровне", - сказал Ткаченко.

При этом он отметил, что пока прямого ответа, как регулировать именно деятельность артистов в законодательной плоскости, нет.

Напомним, министр Ткаченко также заявил, что российское влияние в медиасфере Украины все еще остается. В связи с этим стал актуальным вопрос по поводу создания центров противодействия дезинформации.

По его словам, сейчас в некоторых регионах российские медиа имеют достаточно большие цифры по просмотрам среди украинского населения через различные платформы.

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