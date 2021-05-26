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Украина готовит санкции еще против 11 российских актеров и певцов: список

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Киев, Среда 26 мая 2021 11:31
Украина готовит санкции еще против 11 российских актеров и певцов: список Фото: санкции против актеров введут за посещение Крыма (коллаж РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Украина намерена ввести санкции за посещение оккупированного Крыма еще против 11 российских актеров и певцов. Соответствующее распоряжение вынесут сегодня на заседание Кабинета министров.

Документы опубликованы на правительственном портале.

Сообщается, что санкционный список пополнят российские актеры Алексей Чадов, Александр Петров, Владимир Вдовиченков, Жанна Эппле, Ольга Кабо, Дмитрий Орлов, Евгений Пронин, Евгений Стычкин и Павел Трубинер. А также музыканты Ярослав Сумишевский и Анастасия Сланевская ("Слава").

Также сообщается, что все они принимали участие в публичных мероприятиях в Крыму или были на съемках. Фигурантам списка запретят въезд на территорию Украины. Эти санкции еще должен будет утвердить Совет национальной безопасности и обороны.

Кроме того, Украина попросит страны Евросоюза, США и Канады ввести аналогичные санкции.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о продлении санкций против российских телеканалов НТВ, ВГТРК, ТНТ, "Звезда", "Первый канал" и других.

Также сообщалось, что украинская прокуратура завела уголовное дело по факту поставок оборудования немецкой компании Siemens в оккупированный Крым в обход санкционной политики Евросоюза.

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