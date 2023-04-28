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Мінкульт вивчить питання заборони використання TikTok в держустановах

Фото: Мінкульт вивчить питання заборони використання TikTok в держустановах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

В низці країн світу почали забороняти використовувати TikTok в держустановах. Мінкульт вивчить відповідне питання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова міністра культури та інформаційної політики України Олександра Ткаченка в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

"Я в себе TikTok поставив колись до війни на 2 дні і потім зрозумів, що не моє, і не тому, що там не цікаво, а тому що це зовсім інший контент. Це не Telegram-канали, це не інші соціальні мережі", - розповів Ткаченко.

Як відзначив міністр культури та інформаційної політики, в світі пішла тенденція щодо заборони використання TikTok в державних установах, у зв'язку з чим Україна також вивчить це питання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Конгрес США ще в кінці грудня 2022 року заборонив використання китайського TikTok на робочих пристроях. Зокрема Австралія також нещодавно наказала видалити застосунок з пристроїв, які належать федеральному уряду, з міркувань безпеки.

Також відзначимо, що агентство писало про те, чому у світі заговорили про блокування популярної мережі TikTok та чи торкнеться це нашої країни.

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