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Минкульт изучит вопросы запрета использования TikTok в госучреждениях

Фото: Минкульт изучит вопросы запрета использования TikTok в госучреждениях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В ряде стран мира начали запрещать использовать TikTok в госучреждениях. Минкульт изучит соответствующий вопрос.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я у себя TikTok поставил когда-то до войны на 2 дня и потом понял, что не мое, и не потому, что там не интересно, а потому что это совсем другой контент. Это не Telegram-каналы, это не другие социальные сети", - рассказал Ткаченко.

Как отметил министр культуры и информационной политики, в мире пошла тенденция по запрету использования TikTok в государственных учреждениях, в связи с чем Украина также изучит этот вопрос.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Конгресс США еще в конце декабря 2022 года запретил использование китайского TikTok на рабочих устройствах. В частности, Австралия также недавно приказала удалить приложение с устройств, принадлежащих федеральному правительству, из соображений безопасности.

Также отметим, что агентство писало о том, почему в мире заговорили о блокировке популярной сети TikTok и коснется ли это нашей страны.

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