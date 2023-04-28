Минкульт изучит вопросы запрета использования TikTok в госучреждениях

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я у себя TikTok поставил когда-то до войны на 2 дня и потом понял, что не мое, и не потому, что там не интересно, а потому что это совсем другой контент. Это не Telegram-каналы, это не другие социальные сети", - рассказал Ткаченко.

Как отметил министр культуры и информационной политики, в мире пошла тенденция по запрету использования TikTok в государственных учреждениях, в связи с чем Украина также изучит этот вопрос.