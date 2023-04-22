Мінкульт створив комісію для перевірки використання об'єктів Почаївської лаври

"У нас створено комісії з перевірки використання об'єктів як у Почаївській лаврі, так і на території Чернігівського заповідника, де вже призупинено дії угод щодо використання деяких об'єктів заповідника", - розповів міністр.

Він додав, що у Чернігові Мінкульт перебуває у "цивілізованому діалозі" з представниками УПЦ МП, а в Почаївській лаврі робота лише розпочинається.

"Там інша ситуація порівняно з Києво-Печерською лаврою, бо є Кременецький заповідник, є Почаївська лавра, є взаємини між ними. У Кременецькому заповіднику в одному з храмів припинився термін угоди про використання. У нас також знаходиться справа у місцевому суді щодо того, чому нас не допускають до цього храму, але це процес", - додав урядовець.

Варто зауважити, що оренда Почаївської лаври для УПЦ МП діє до 2052 року.