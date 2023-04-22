Минкульт создал комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры

Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая займется проверкой использования объектов Почаевской лавры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минкульта Александра Ткаченко в эфире телемарафона.
"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", - рассказал министр.
Он добавил, что в Чернигове Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП, а в Почаевской лавре работа только начинается.
"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде касательно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", - добавил чиновник.
Стоит заметить, что аренда Почаевской лавры для УПЦ МП действует до 2052 года.
Напомним, ранее стало известно, что Почаевскую лавру начали возвращать государству. Уже было открыто уголовное производство, поскольку УПЦ МП не допускает представителей заповедника в церковь, на которую завершилась аренда.
Также мы писали, что ПЦУ создала на территории Почаевской лавры религиозную организацию, несмотря на аренду УПЦ МП.
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