Минкульт создал комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", - рассказал министр.

Он добавил, что в Чернигове Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП, а в Почаевской лавре работа только начинается.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде касательно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", - добавил чиновник.

Стоит заметить, что аренда Почаевской лавры для УПЦ МП действует до 2052 года.