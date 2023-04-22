ua ru
Сб, 22 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Минкульт создал комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры

Новина українською →
Киев, Суббота 22 апреля 2023 22:28
Минкульт создал комиссию для проверки использования объектов Почаевской лавры Фото: Александр Ткаченко, глава Минкульта (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство культуры и информационной политики создало комиссию, которая займется проверкой использования объектов Почаевской лавры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минкульта Александра Ткаченко в эфире телемарафона.

"У нас созданы комиссии по проверке использования объектов как в Почаевской лавре, так и на территории Черниговского заповедника, где уже приостановлены действия соглашений по использованию некоторых объектов заповедника", - рассказал министр.

Он добавил, что в Чернигове Минкульт находится в "цивилизованном диалоге" с представителями УПЦ МП, а в Почаевской лавре работа только начинается.

"Там другая ситуация по сравнению с Киево-Печерской лаврой, потому что есть Кременецкий заповедник, есть Почаевская лавра, есть взаимоотношения между ними. В Кременецком заповеднике в одном из храмов прекратился срок соглашения об использовании. У нас также находится дело в местном суде касательно того, почему нас не допускают в этот храм, но это процесс", - добавил чиновник.

Стоит заметить, что аренда Почаевской лавры для УПЦ МП действует до 2052 года.

Напомним, ранее стало известно, что Почаевскую лавру начали возвращать государству. Уже было открыто уголовное производство, поскольку УПЦ МП не допускает представителей заповедника в церковь, на которую завершилась аренда.

Также мы писали, что ПЦУ создала на территории Почаевской лавры религиозную организацию, несмотря на аренду УПЦ МП.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Ткаченко УПЦ МП Почаїв Министерство культуры
NEWS
Партии, олигархи и "оборонка". Зеленский ввел в действие новые санкции против России
Партии, олигархи и "оборонка". Зеленский ввел в действие новые санкции против России
DAILY
Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Министр обороны Швеции Пол Йонсон: Мы должны быть готовы, что война может быть долгой