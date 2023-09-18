Мінкульт створить базу даних українських шрифтів, щоб відмовитися від використання російських

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінкульт.

Як зазначив т.в.о. Міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв, Україна повинна припинити використання шрифтів російського походження, замінивши їх на українські.

"Ми маємо символи своєї суверенності та незалежності, які ідентифікують нашу державу, її історію, культуру, мову та графічне вираження цієї мови", - сказав він.

Верховна рада планує відмовитись від використання у своїх внутрішніх документах російського шрифту "Іжиця" та похідних від нього. Його планують замінити дизайнерським шрифтом "Воля". Його розробила українська шрифтова дизайнерка Марчела Можина на базі літерацій головного художника УПА Ніла Хасевича.

"Писемність як складова мови є одним із елементів національної ідентичності. В Україні давно діє заборона на використання російської мови у документації, тож варто позбутися і російської системи гліфів, тобто шрифтів. МКІП запланував проведення відбору та формування банку унікальних українських шрифтів", – зазначив Карандєєв.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що застосунок Lookout, який використовують люди з порушеннями зору, тепер доступний і українською мовою.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Україні сайти державних органів будуть більш доступними для людей з порушенням зору, слуху чи моторики.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні спростили процедуру оформлення інвалідності для військових.

Також ми писали, що Верховна рада ухвалила законопроект, який розширює перелік людей з інвалідністю в Україні.

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