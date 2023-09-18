Минкульт создаст базу данных украинских шрифтов, чтобы отказаться от использования русских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минкульт.

Как отметил и.о. Министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев, Украина должна прекратить использование шрифтов российского происхождения, заменив их украинскими.

"У нас есть символы своей суверенности и независимости, которые идентифицируют наше государство, его историю, культуру, язык и графическое выражение этого языка", - сказал он.

Верховная рада планирует отказаться от использования в своих внутренних документах русского шрифта "Ижица" и производных от него. Его планируют заменить дизайнерским шрифтом "Воля". Его разработала украинская шрифтовая дизайнер Марчела Можина на базе литераций главного художника УПА Нила Хасевича.

"Письменность как составляющая языка является одним из элементов национальной идентичности. В Украине давно действует запрет на использование русского языка в документации, поэтому стоит избавиться и от русской системы глифов, то есть шрифтов. МКИП запланировал проведение отбора и формирования банка уникальных украинских шрифтов", - отметил Карандеев .

Ранее РБК-Украина сообщало, что приложение Lookout, которое используют люди с нарушениями зрения, теперь доступно и на украинском языке.

Напомним, мы сообщали, что в Украине сайты государственных органов будут более доступны для людей с нарушением зрения, слуха или моторики.

Напомним, ранее стало известно, что в Украине упростили процедуру оформления инвалидности для военных.

Также мы писали, что Верховная рада приняла законопроект, расширяющий перечень людей с инвалидностью в Украине.

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