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Минкульт рекомендовал демонтировать памятник Ватутину в Киеве

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Киев, Суббота 28 января 2023 16:33
Минкульт рекомендовал демонтировать памятник Ватутину в Киеве Фото: Минкульт рекомендовал демонтировать памятник Ватутину в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Министерство культуры и информационной политики рекомендовало властям Киева демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минкульт в Telegram.

По информации ведомства, 25 января состоялось заседание экспертной комиссии МКИП насчет дальнейшей судьбы памятников советским и российским деятелям в Киеве.

"Относительно памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Экспертная комиссия рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства", - сказано в сообщении министерства.

Отметим, люди, которые считают Ватутина героем, не раз возлагали цветы возле памятника, в том числе на 9 мая.

При этом памятник советскому генералу в Киеве несколько раз обливали краской. Также на нем вешали табличку с надписью "палач". Петиция о сносе памятника в столице собрала необходимые 10 000 голосов еще в мае 2020 года

Напомним, ранее стало известно, что в Украине за 2022 год снесли много памятников не только советского периода, но и деятелям российской культуры.

Также мы писали, что в Днепре демонтировали два памятника. Они были посвящены двум героям Советского Союза.

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