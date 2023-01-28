Минкульт рекомендовал демонтировать памятник Ватутину в Киеве
Министерство культуры и информационной политики рекомендовало властям Киева демонтировать памятник советскому генералу Николаю Ватутину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минкульт в Telegram.
По информации ведомства, 25 января состоялось заседание экспертной комиссии МКИП насчет дальнейшей судьбы памятников советским и российским деятелям в Киеве.
"Относительно памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Экспертная комиссия рекомендовала КГГА демонтировать и перенести его, а также признать объект соответствующим критериям и признакам памятника монументального искусства", - сказано в сообщении министерства.
Отметим, люди, которые считают Ватутина героем, не раз возлагали цветы возле памятника, в том числе на 9 мая.
При этом памятник советскому генералу в Киеве несколько раз обливали краской. Также на нем вешали табличку с надписью "палач". Петиция о сносе памятника в столице собрала необходимые 10 000 голосов еще в мае 2020 года
Напомним, ранее стало известно, что в Украине за 2022 год снесли много памятников не только советского периода, но и деятелям российской культуры.
Также мы писали, что в Днепре демонтировали два памятника. Они были посвящены двум героям Советского Союза.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.