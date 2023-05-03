Мінкульт передав у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври

Комісія Міністерства культури та інформаційної політики передала у користування 16 корпусів Києво-Печерської Лаври. Пам'ятки перебувають у задовільному стані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу відомства Олександра Ткаченка в Telegram.
Протягом квітня комісія Мінкульту оглянула і повернула у власність держави третину майна Києво-Печерської Лаври, якими користувалася УПЦ Московського патріархату.
Мінкульт передав у користування заповідника "Києво-Печерська Лавра" 16 корпусів-пам’яток як національного, так і місцевого значення. Серед них:
Фото: Мінкульт передав у користування 16 корпусів Лаври (t.me/otkachenkokyiv)
Нагадаємо, 29 березня Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" розірвав договір про оренду з УПЦ МП.
Після довгих блокувань корпусів Лаври вірянами комісія Мінкульту розпочала перевірку та опис майна і виявила пошкодження.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.