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Минкульт передал в пользование 16 корпусов Киево-Печерской Лавры

Фото: Минкульт передал в пользование 16 корпусов Лавры (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Комиссия Министерства культуры и информационной политики передала в использование 16 корпусов Киево-Печерской Лавры. Достопримечательности находятся в удовлетворительном состоянии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ведомства Александра Ткаченко в Telegram.

В апреле комиссия Минкульта осмотрела и вернула в собственность государства треть имущества Киево-Печерской Лавры, которыми пользовалась УПЦ Московского патриархата.

Минкульт передал в пользование заповеднику "Киево-Печерская Лавра" 16 корпусов-памятников как национального, так и местного значения. Среди них:

  • кельи Гостиного двора (корпус №55),
  • дом хозяйственный (корпус №60),
  • больница гостиного двора с церковью Богородицы Всех скорбящих радость (корпус № 68),
  • кельи Гостиного двора (корпус №69),
  • кельи Гостиного двора (корпус №58),
  • кельи Гостиного двора (корпус №71),
  • сторожка Гостиного двора (корпус №71-а),
  • корпуса: №№ 72, 72-я, 74-я, 77, 77-я, 77-б, 111, 113, 251 (комплекс сооружений Галереи от Ближних до Дальних пещер, подпорная стена Дебоскета, Ротонда подпорной стены Дебоскета, больница церковью, водонапорная башня).

Фото: Минкульт передал в пользование 16 корпусов Лавры (t.me/otkachenkokyiv)

Напомним, 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.

После долгих блокировок корпусов Лавры верующими комиссия Минкульта приступила к проверке и описанию имущества и выявила повреждения.

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КиевМинистерство культуры