Минкульт передал в пользование 16 корпусов Киево-Печерской Лавры

Комиссия Министерства культуры и информационной политики передала в использование 16 корпусов Киево-Печерской Лавры. Достопримечательности находятся в удовлетворительном состоянии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу ведомства Александра Ткаченко в Telegram.
В апреле комиссия Минкульта осмотрела и вернула в собственность государства треть имущества Киево-Печерской Лавры, которыми пользовалась УПЦ Московского патриархата.
Минкульт передал в пользование заповеднику "Киево-Печерская Лавра" 16 корпусов-памятников как национального, так и местного значения. Среди них:
Фото: Минкульт передал в пользование 16 корпусов Лавры (t.me/otkachenkokyiv)
Напомним, 29 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская Лавра" расторг договор об аренде с УПЦ МП.
После долгих блокировок корпусов Лавры верующими комиссия Минкульта приступила к проверке и описанию имущества и выявила повреждения.
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