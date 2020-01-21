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Минкульт опубликовал сравнительную таблицу законопроекта о противодействии дезинформации

Новости » Политика     21.01.2020 - 00:24
Минкульт опубликовал сравнительную таблицу законопроекта о противодействии дезинформации

Минкульт приглашает СМИ, экспертов и общественность обсудить положения этого документа

Министерство культуры, молодежи и спорта представило сравнительную таблицу законопроекта о противодействии дезинформации. Об этом сообщает пресс-службе ведомства.

Отмечается, что законопроект призван обеспечить реализацию права граждан на доступ к достоверной сбалансированной информации через внедрение механизмов борьбы с дезинформацией в информационном пространстве Украины.

Минкульт приглашает обсудить положения этого документа.

"Приглашаем к участию представителей СМИ, профильных институтов и общественных организаций, медиаэкспертов и медиаюристов. Начало - в 9:30 28 января. Место проведения будет сообщено дополнительно", - уточнили в ведомстве.

Напомним, 17 января Министерство культуры, молодежи и спорта Украины представило законопроект о дезинформации, направленный на фактический контроль СМИ на период российской агрессии.

Документ направлен на повышение уровня медиаграмотности населения, органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Законопроект предусматривает наказание за распространение недостоверной информации - от административных штрафов до лишения свободы.

Так, распространение дезинформации при условии добровольного опровержения, начиная с третьего нарушения в течение одного года, наказывается штрафом в размере 1000 минимальных зарплат (4,7 млн гривен) за каждый случай нарушения. При этом отказ от добровольного опровержения повлечет штраф в 2000 минимальных зарплат (9,4 млн гривен) за каждый случай.

Распространение дезинформации с использованием ботов или специально организованных фейковых аккаунтов - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Финансирование массовой дезинформации также будет наказываться на срок от 2 до 5 лет.

Максимальное наказание в виде тюремного заключения на срок от 5 до 7 лет предусмотрено за повторную массовую дезинформацию организованной группой, которая привела к тяжелым последствиям или нанесла материальный ущерб в крупном размере.

Ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что большинство норм закона об урегулировании деятельности СМИ в Украине будут действовать только во время войны.

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