Мінкульт опублікував порівняльну таблицю законопроекту про протидію дезінформації

Мінкульт запрошує ЗМІ, експертів та громадськість обговорити положення цього документа

Міністерство культури, молоді і спорту представило порівняльну таблицю законопроекту про протидію дезінформації. Про це повідомляє прес-службу відомства.

Зазначається, що законопроект покликаний забезпечити реалізацію права громадян на доступ до достовірної збалансованої інформації через запровадження механізмів боротьби з дезінформацією в інформаційному просторі України.

Мінкульт запрошує обговорити положення цього документа.

"Запрошуємо до участі представників ЗМІ, профільних інституцій та громадських організацій, медіаекспертів та медіаюристів. Початок - о 9:30 28 січня. Місце проведення буде повідомлено додатково", - уточнили у відомстві.

Нагадаємо, 17 січня Міністерство культури, молоді і спорту України представило законопроєкт про дезінформацію, спрямований на фактичний контроль ЗМІ на період російської агресії.

Документ направлений на підвищення рівня медіаграмотності населення, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Законопроект передбачає покарання за поширення недостовірної інформації - від адміністративних штрафів до позбавлення волі.

Так, поширення дезінформації за умови добровільного спростування, починаючи з третього порушення протягом одного року, карається штрафом у розмірі 1000 мінімальних зарплат (4,7 млн гривень) за кожний випадок порушення. При цьому відмова від добровільного спростування спричинить штраф у 2000 мінімальних зарплат (9,4 млн гривень) за кожний випадок.

Поширення дезінформації з використанням ботів або спеціально організованих фейкових акаунтів - карається позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Фінансування масової дезінформації також каратиметься на строк від 2 до 5 років.

Максимальне покарання у вигляді тюремного ув'язнення на термін від 5 до 7 років передбачено за повторну масову дезінформацію організованою групою, яка призвела до тяжких наслідків або завдало матеріальної шкоди у великому розмірі.

Раніше міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський заявив, що більшість норм закону про врегулювання діяльності ЗМІ в Україні будуть діяти тільки під час війни.