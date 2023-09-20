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Мінкульт хоче прискорити процес демонтажу пам'ятників Пушкіну і Щорсу в Києві

Фото: Пам'ятник Щорсу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Пам'ятники Пушкіну, Щорсу та іншим російським діячам, які розташовані в Києві, хочуть виключити з Державного реєстру нерухомих пам'яток культурної спадщини національного значення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство культури та інформаційної політики України.

"Це дасть змогу прискорити очищення публічного простору від маркерів комуністичного тоталітарного режиму та російської імперської політики. Наступний крок - за органами місцевого самоврядування", - зазначив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв.

За його словами, саме вони мають ухвалити остаточне рішення щодо демонтажу та переміщення об'єктів.

Яких ще пам'ятників у Києві це торкнеться

  • могила генерала армії Ватутіна в Маріїнському парку;  
  • монітор "Залізняків" по вул. Електриків; 
  • пам'ятник екіпажу бронепоїзда "Таращанець" у сквері між вулицями Заслонова та Ялтинською в Києві.

Також це торкнеться й інших пам'ятників на території України. Йдеться про пам'ятники Пушкіну в Житомирі, Харкові та Одесі, князю Воронцову в Одесі, полководцю Суворову в Ізмаїлі, адміралу Ушакову в Херсоні, "Україна-визволителям" в Ужгороді, меморіальний комплекс "Борцям революції" в Луганську.

Цей проєкт постанови Кабінету міністрів України після погоджень іншими органами влади внесуть на розгляд уряду. 

Деколонізація України

У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.

Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.

Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".

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КиївМіністерство культури