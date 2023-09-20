Минкульт хочет ускорить процесс демонтажа памятников Пушкину и Щорсу в Киеве

"Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг - за органами местного самоуправления", - отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

По его словам, именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов.

Каких еще памятников в Киеве это коснется

могила генерала армии Ватутина в Мариинском парке;

монитор "Железняков" по ул. Электриков;

памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Также это коснется и других памятников на территории Украины. Речь идет о памятниках Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина-освободителям" в Ужгороде, мемориальном комплексе "Борцам революции" в Луганске.

Этот проект постановления Кабинета министров Украины после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение правительства.

Деколонизация Украины

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".