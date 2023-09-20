RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Минкульт хочет ускорить процесс демонтажа памятников Пушкину и Щорсу в Киеве

Фото: Памятник Щорсу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Памятники Пушкину, Щорсу и другим российским деятелям, которые расположены в Киеве, хотят исключить из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство культуры и информационной политики Украины.

"Это позволит ускорить очистку публичного пространства от маркеров коммунистического тоталитарного режима и российской имперской политики. Следующий шаг - за органами местного самоуправления", - отметил и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.

По его словам, именно они должны принять окончательное решение о демонтаже и перемещении объектов.

Каких еще памятников в Киеве это коснется

  • могила генерала армии Ватутина в Мариинском парке;  
  • монитор "Железняков" по ул. Электриков; 
  • памятник экипажу бронепоезда "Таращанец" в сквере между улицами Заслонова и Ялтинской в Киеве.

Также это коснется и других памятников на территории Украины. Речь идет о памятниках Пушкину в Житомире, Харькове и Одессе, князю Воронцову в Одессе, полководцу Суворову в Измаиле, адмиралу Ушакову в Херсоне, "Украина-освободителям" в Ужгороде, мемориальном комплексе "Борцам революции" в Луганске.

Этот проект постановления Кабинета министров Украины после согласований другими органами власти внесут на рассмотрение правительства.

Деколонизация Украины

В апреле президент Владимир Зеленский подписал закон "О географических названиях" по деколонизации топонимии и упорядочению использования географических названий в населенных пунктах Украины.

Уже 27 июля этот закон вступил в силу. Он направлен на противодействие российской имперской пропаганде.

Украинский институт национальной памяти предлагает изменить названия 183 населенных пунктов в Украине, подпадающих под действие закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМинистерство культуры