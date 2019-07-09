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Министры стран ОБСЕ обсудят ситуацию в Украине

Новости » Политика    09.07.2019 - 09:36
Министры стран ОБСЕ обсудят ситуацию в Украине
Фото: флаги ОБСЕ (osce.org)

Во время встречи должны обсудить "безопасность в регионе"

Во время встречи представителей стран-членов ОБСЕ, которая пройдет сегодня в Словакии, обсудят ситуацию в Украине. Об этом заявили в МИД Канады, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Укринформ".

В частности, во время встречи должны обсудить "безопасность в регионе". Канаду будет представлять парламентский секретарь министра иностранных дел Роб Олифант. На встрече будут представители 57 государств.

"Дискуссии сосредоточатся на конфликте в Украине и безопасности в регионе, усилении роли ОБСЕ в пресечении транснациональных угроз и важности соблюдения прав человека, в том числе прав представителей ЛГБТ-сообщества - верховенства права, хорошего управления и экономических и экологических аспектов безопасности", - рассказали в МИД.

Напомним, вчера Парламентская ассамблея ОБСЕ приняла Люксембургскую декларацию, частью которой стала резолюция с осуждением аннексии РФ Крыма. Частью документа стала литовская резолюция об угрозе "Северного Потока - 2". Также в декларации есть пункт 24, в котором указано, что именно Россия не выполняет Минские договоренности.

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