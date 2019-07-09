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Міністри країн ОБСЄ обговорять ситуацію в Україні

Новини » Політика    09.07.2019 - 09:36
Міністри країн ОБСЄ обговорять ситуацію в Україні
Фото: прапори ОБСЄ (osce.org)

Під час зустрічі мають обговорити "безпекові занепокоєння у регіоні"

Під час зустрічі представників країн-членів ОБСЄ, що відбудеться сьогодні у Словаччині, обговорять ситуацію в Україні. Про це заявили у МЗС Канади, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

Зокрема, під час зустрічі мають обговорити "безпекові занепокоєння у регіоні". Канаду представлятиме парламентський секретар міністра закордонних справ Роб Оліфант. На зустрічі будуть представники 57 держав.

"Дискусії зосередяться на конфлікті в Україні та безпекових занепокоєннях у регіоні, посиленні ролі ОБСЄ у припиненні транснаціональних загроз та важливості дотримання прав людини - у тому числі прав представників ЛГБТ-спільноти - верховенства права, гарного урядування та економічних і екологічних аспектів безпеки", - розповіли у МЗС.

Нагадаємо, вчора Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила Люксембурзьку декларацію, частиною якої стала резолюція із засудженням анексії РФ Криму. Частиною документу стала литовська резолюція щодо загрози "Північного Потоку - 2". Також в декларації є 24 пункт, в якому зазначено, що саме Росія не виконує Мінські домовленості.

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