Министры стран НАТО завтра обсудят ситуацию в Украине

Ситуация в Украине станет одной из тем завтрашней встречи министров стран НАТО . Также они обсудят ситуацию в Беларуси.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в онлайн формате.

Он добавил, что июньский саммит НАТО покажет сближение позиций союзников перед лицом вызовов, исходящих от Китая.

По его словам, министры иностранных дел и обороны стран-участниц НАТО обсудят ситуацию в Украине и Беларуси, а также подготовку к саммиту, который состоится 14 июня.

Напомним, сегодня в Российской Федерации заявили, что создадут новые военные соединения на своих западных границах якобы для противостояния с НАТО.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал вероятным получение Плана действий по членству в НАТО до конца 2021 года. До этого предполагалось, что Украина получит ПДЧ на саммите альянса, который должен пройти в июне 2021 года. Но министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что решение по плане вряд ли будет принято на этом саммите.

Кроме того, он отметил, что членство Украины в альянсе зависит не только от украинской стороны. Сейчас, по словам министра, Киев "ждет пас от НАТО".