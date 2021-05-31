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Міністри країн НАТО завтра обговорять ситуацію в Україні

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Брюссель, Понеділок 31 травня 2021 16:33
Міністри країн НАТО завтра обговорять ситуацію в Україні Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація в Україні стане однією з тем завтрашньої зустрічі міністрів країн НАТО. Також вони обговорять ситуацію в Білорусі.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на прес-конференції в онлайн форматі.

За його словами, міністри закордонних справ і оборони країн-учасниць НАТО обговорять ситуацію в Україні та Білорусі, а також підготовку до саміту, який відбудеться 14 червня.

Він додав, що червневий саміт НАТО покаже зближення позицій союзників перед лицем викликів, що виходять від Китаю.

Нагадаємо, сьогодні в Російській Федерації заявили, що створять нові військові з'єднання на своїх західних кордонах нібито для протистояння з НАТО.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав ймовірним отримання Плану дій щодо членства в НАТО до кінця 2021 року. До цього передбачалося, що Україна отримає ПДЧ на саміті альянсу, який повинен пройти в червні 2021 року. Але міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що рішення щодо плану навряд чи буде прийнято на цьому саміті.

Крім того, він зазначив, що членство України в альянсі залежить не тільки від української сторони. Зараз, за словами міністра, Київ "чекає пас від НАТО".

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