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В НАТО обеспокоены применением тяжелого вооружения боевиками на Донбассе

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Брюссель, Пятница 28 мая 2021 10:44
В НАТО обеспокоены применением тяжелого вооружения боевиками на Донбассе Фото: боевики на Донбассе применяют тяжелое вооружение (Getty Images)
Автор: Игорь Литвиненко

В НАТО глубоко обеспокоены нарушениями режима прекращения огня на Донбассе, а также применение боевиками тяжелого вооружения. Североатлантический альянс также выразил поддержку территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Соответствующее заявление сделал заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ во время встречи с вице-пермьер-министром, министром по вопросам реинтеграции Украины Алексеем Резниковым.

Во время встречи обсуждалась ситуация с безопасностью и евроатлантическая интеграция Украины.

"На встрече господин Джоанэ выразил глубокую озабоченность союзников по поводу нарушений режима прекращения огня и использования тяжелого оружия поддерживаемыми Россией боевиками на Донбассе. Он также выразил твердую поддержку союзниками суверенитета и территориальной целостности Украины", - сообщили в НАТО.

Также он призвал Украину сосредоточиться на системных реформах для евроатлантической интеграции.

Кроме этого Джоанэ выразил надежду, на проведение в ближайшее время заседания комиссии НАТО-Украина.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате обстрелов боевиков погиб украинский военный. При этом применялись запрещенное вооружение, в частности, минометы 120-калибра. Также с начала текущих суток в результате обстрелов ранение получил один украинский военный.

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